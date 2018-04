Litouwer schuimt heel Vlaanderen af... om nooit te betalen op restaurant 11 april 2018

02u40 0 Zottegem De politie heeft maandag een Litouwse tafelschuimer opgepakt in restaurant Hong Kong op de Markt. "De man gaat overal in het land eten en drinken op restaurant zonder te betalen en is daarbij vaak dronken", zegt persmagistraat Julie van Hoorebeke.

De 42-jarige Litouwer was maandag niet aan zijn proefstuk toe, want ook vorige week werd hij door het parket reeds gedagvaard in snelrecht wegens feiten in Oudenaarde, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Koksijde. "Maandag werd de man opnieuw op heterdaad betrapt in een restaurant in Zottegem met een nieuwe dagvaarding tot gevolg. Hij zal zich voor al deze feiten op 27 mei moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank", laat persmagistraat Julie van Hoorebeke weten.





Koud kunstje

Omdat de man in het restaurant in slaap was gevallen, was het voor de agenten een koud kunstje om hem in de boeien te slaan. "Die kerel kwam hier 's middags binnen en bestelde Peking eend en een driedubbele whisky.





Geen klacht

Na een tijdje vroeg hij de rekening. Kort nadien lag hij te slapen met zijn hoofd op tafel. Toen hij even later van zijn stoel gleed en onder tafel verder sliep, hebben we de politie gebeld. Die maakten hem wakker en maanden hem aan om te betalen. Toen hij weigerde, hebben de agenten hem meegenomen", vertellen de uitbaters. Zij dienden uiteindelijk geen klacht in tegen de Litouwer.





(FEL)