Literaire voorstelling Brave New Maria 02 maart 2018

03u10 0

Davisfonds Zottegem organiseert op woensdag 7 maart om 20 uur een literaire voorstelling over het leven van Maria Nys uit Eeklo en schrijver Aldous Huxley. In Hollywood sloot het echtpaar hechte vriendschap met onder meer Greta Garbo, Charlie Chaplin, Marlene Dietrich en Walt Disney. Pianist Jean-Yves Cornet, sopraan Sylvie De Pauw en schrijfster Kristien Hemmerechts brengen Maria's verhaal in een intieme voorstelling in de Ridderzaal van het kasteel van Egmont. Tickets kosten 15 euro of 12 euro voor houders van een DF-cultuurkaart (FEL)