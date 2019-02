Lions Club Zottegem verkoopt ruim 1.500 porties hutsepot voor goed doel Frank Eeckhout

25 februari 2019

11u09 0 Zottegem Lions Club Zottegem heeft ruim 1.500 porties hutsepot verkocht ten voordele van vzw Lichtpunt en tal van andere sociale doelen in Zottegem en omstreken. De hutsepotverkoop is de belangrijkste jaarlijkse fundraising activiteit van Lions Club Zottegem.

Nieuw dit jaar was de mogelijkheid om een steunkaart te kopen: voor 13 euro werd je portie niet bij je thuis afgeleverd maar wel bij vzw Lichtpunt, de vereniging die de armste Zottegemse gezinnen ondersteunt door de bedeling van voedselpakketten. “We hebben de verhoopte kaap van 1.500 porties ruim overschreden. En ook de Lichtpunt-formule was een hit. We hebben maar liefst 175 porties aan hen kunnen leveren. Daar komt naar goede jaarlijkse gewoonte ook nog eens een geldbedrag bovenop. Ik wil dan ook onze leden bedanken voor hun inzet, en de Scouts van Zottegem voor de logistieke ondersteuning", zegt Hendrik de Nève.