Lichtmisviering en pannenkoekenbak in Sint-Barbaracollege 07 februari 2018

02u53 0

In het Sint-Barbaracollege ging Lichtmis niet ongemerkt voorbij. De leerlingen trokken naar de stemmige H.-Hartkerk voor een eucharistieviering met al de klassen. Voorganger in de overvolle kerk was pastoor-deken Hans Vandenholen. Het vijfde leerjaar verzorgde de viering. Naar oude traditie is het de gewoonte pannenkoeken te bakken op Maria Lichtmis. De pannen werden na de misviering dan ook bovengehaald in campus Trapstraat voor een heerlijke pannenkoek.





(FEL)