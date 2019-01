Libiër en Marokkaan aangehouden voor inbraakpoging en bendevorming in Zottegem Ronny De Coster

04 januari 2019

13u16 0 Zottegem De onderzoeksrechter in Oudenaarde heeft een 21-jarige Libiër en een 29-jarige Marokkaan aangehouden op verdenking van poging diefstal met braak en bendevorming. De twee waren door de politie gevat na een inbraakpoging in een auto in het centrum van Zottegem.

In de nacht van dinsdag 1 op woensdag 2 januari werd de politie van Zottegem verwittigd van een inbraakpoging in een voertuig dat geparkeerd stond aan de Leonce Roelsstraat in Zottegem.

Bij aankomst van de interventieploeg van de politie sloegen twee mannen op de vlucht. De agenten konden de verdachten in de Gustaaf Schockaertstraat in de boeien slaan.

Poging diefstal met braak en bendevorming

De twee mannen zijn opgepakt en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Het gaat om een man van 21 jaar met Libische nationaliteit en een Marokkaan van 29. Op vraag van het parket Oost-Vlaanderen zijn ze voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Die heeft ze aangehouden op verdenking van poging diefstal met braak en bendevorming.