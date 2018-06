Liberaal presenteert hoofd aan Zottegemse kiezer 22 juni 2018

Marnic De Clercq (Open Vld) poseert 'onthoofd' en presenteert zijn hoofd op een dienblaadje. Hij knipoogt hiermee naar de Graaf van Egmont, die 450 jaar geleden is terechtgesteld. "Was Lamoraal te liberaal? Kop af was zijn deel. Grote man", staat er.





"Gewoon posten dat ik vind dat Lamoraal toch wel een liberaal avant la lettre was, is niet voldoende. Met mijn 'kop af'-foto erbij en een ietwat raar taalgebruik trek je sneller de aandacht. De stelling over Egmont dat hij misschien té liberaal was, stemt alvast tot nadenken. Voor mij komt het er nu op aan om op te vallen. Eens de campagne in alle hevigheid losbarst, zie je door de bomen het bos niet meer. Missie geslaagd dus", vindt Marnic De Clercq.





(FEL)