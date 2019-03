Lezing Pieter Boussemaere over klimaatacties die werken Frank Eeckhout

25 maart 2019

14u28 0 Zottegem Davidsfonds Zottegem organiseert op woensdag 3 april een lezing van Pieter Boussemaere. In de Ridderzaal van het kasteel van Egmont heeft hij het over 10 klimaatacties die werken.

Pieter Boussemaere is auteur en docent geschiedenis en klimaat aan de Vives Hogeschool in Brugge. In 2018 verscheen zijn recentste boek ‘Tien klimaatacties die werken’. Daarin vertrekt hij van de naakte feiten. Vrij van ideologisch of politiek getouwtrek biedt hij tien individuele acties die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken. Het is een praktische lezing voor wie zijn steentje wil bijdragen en op zoek is naar doelgerichte oplossingen. De lezing start om 20 uur en de toegang bedraagt 12 euro of 8 euro voor houders van een DF-cultuurkaart. Studenten mogen gratis binnen.