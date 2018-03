Lezing over vrouwen en geld 14 maart 2018

Okra Academie gewest Zottegem organiseert vandaag om 14.30 uur de lezing 'Vrouwen en Geld: een wandeling langs enkele clichés'. Spreker Jo Desmedt geeft een antwoord op de vragen of het waar is dat vrouwen meer geld uitgeven dan mannen en of mannen meer verdienen dan vrouwen. Ook de historiek van de vrouwenrechten komt aan bod. Zoals steeds vindt dit plaats in het Lokaal Dienstencentrum Egmont, Deinsbekestraat 23 in Zottegem. De toegang bedraagt 5 euro voor leden en 6 euro voor niet-leden, koffie na afloop inbegrepen. (FEL)