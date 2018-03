Lezing over verkiezingen 30 maart 2018

OKRA Zottegem nodigt op donderdag 19 april om 14.30 uur professor Koenraad De Ceuninck van UGent uit voor de lezing 'De gemeenteraadsverkiezingen in een wijzigend lokaal landschap". Coalities worden gesmeed, andere op de vuilnisbelt gegooid, burgemeesters stellen zich al dan niet kandidaat... En stilaan begint door te sijpelen dat het nieuwe gemeentebestuur er volledig anders zal uitzien. Volledig los van de lokale politiek informeert De Ceuninck de aanwezigen over alles wat met politiek te maken heeft. Deze lezing vindt plaats in LDC Egmont in Zottegem. De toegang bedraagt 5 euro voor leden en 6 euro voor niet-leden, koffie inbegrepen na de voordracht.





(FEL)