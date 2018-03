Lezing over schatten op pastoriezolders 15 maart 2018

Reeds verschillende jaren is Bevegemnaar Geert Van Bockstaele aan een race tegen de tijd bezig met het inventariseren van de oude kerkarchieven uit de parochies van het bisdom Gent. Wat zijn nu eigenlijk kerkarchieven? Waarom is archiveren belangrijk en hoe gebeurt dat precies? Van waar komt die tijdsdruk? Geert weet er alles over en bezorgt tijdens een lezing de aanwezigen inzicht en overzicht aan de hand van concrete voorbeelden uit de Zottegemse en omliggende parochies. Deze lezing wordt georganiseerd door Davidsfonds Zottegem op woensdag 24 maart om 20 uur en vindt plaats op de boekenzolder van het Egmontkasteel. De toegang bedraagt 12 euro. Houders van een Davidsfonds-cultuurkaart betalen slechts 8 euro. (FEL)