Lezing over moeilijk zwanger worden 11 mei 2018

02u43 0

Soroptimist Zuid-Oost-Vlaanderen en Kiwanis Zottegem Egmont nodigen op woensdag 16 mei Prof. Dr. Petra De Sutter uit naar het Sint-Elisabethziekenhuis voor een lezing over moeilijk zwanger worden. Eén op de zes koppels heeft medische begeleiding nodig om zwanger te worden. Het antwoord op deze problemen is al lang niet meer alleen IVF, maar gaat van in-vitrofertilisatie over draagmoederschap tot baarmoedertransplantatie. Petra De Sutter behandelt de verschillende technieken bevattelijk voor toehoorders met en zonder medische achtergrond. Het wetenschappelijk verhaal wordt tevens aangevuld met persoonlijke verhalen van jonge koppels en ouders. Maar ook het ethische debat wordt niet uit het oog verloren; wanneer springt het licht in het labo op rood, nu wetenschappers de ene doorbraak na de andere forceren? In hoeverre kunnen zij aan embryo's morrelen? Op al deze vragen geeft Petra De Sutter een antwoord. De lezing start om 20 uur. De toegang bedraagt 10 euro. (FEL)