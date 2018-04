Lezing 'Het bewogen leven van Egmont' 18 april 2018

In de lezingenreeks rond Lamoraal, graaf van Egmont, geeft historicus Luc De Both op dinsdag 24 april een boeiende uiteenzetting over het bewogen leven van Egmont in de Ridderzaal van het Kasteel van Egmont. De toegang is gratis en reserveren hoeft niet.





De lezing start om 20 uur en is een organisatie van het Centrum voor Streekgeschiedenis in samenwerking met het Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde. (FEL)