Lezing Beeldenstorm gaat niet door 08 maart 2018

De lezing door het Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde over de Beeldenstorm, gepland op dinsdag 27 maart, is afgelast.





De andere lezingen, zoals aangegeven in de programmabrochure van het Egmontjaar, vinden wel plaats. (FEL)