Levellers, Fischer-Z en Arno op Rock Zottegem 25 april 2018

Naast The Offspring, Lost Frequencies, Kaiser Chiefs, Millionaire, Lil' Kleine en Jebroer zakken ook The Jesus And Mary Chain, Coely, Levellers, Fischer-Z, Arno, Fleddy Melculy en Sons af naar Rock Zottegem.





Op vrijdag 29 juni krijgen Lost Frequencies, Kaiser Chiefs, Lil' Kleine en Jebroer het muzikale gezelschap van Levellers, folkrock gemixt met punk en een knaller van een liveband. Ook aanwezig op vrijdag: de legendarische Britse art-pop/newwave band rond oprichter en frontman, John Watts: Fischer-Z. Op zaterdag 30 juni krijgt The Offspring het gezelschap van The Jesus And Mary Chain. Ook het Antwerpse hiphopwonder met Congolese roots Coely, is van de partij. Zij krijgt het gezelschap van de Oostendse rockgod Arno en metalband Fleddy Melculy.





Tickets zijn verkrijgbaar op www.rock-zottegem.be. Dagtickets kosten 45 euro en voor een combiticket voor vrijdag en zaterdag tel je 85 euro neer. Ook drankbonnetjes en campingtickets kunnen voordelig online aangekocht worden. (FEL)