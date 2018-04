Leona krijgt nu zelf bloemen voor 90ste verjaardag 06 april 2018

02u33 0 Zottegem Wie in Zottegem 85 of 90 jaar oud wordt en alleen woont, krijgt een bezoekje van één van de vrijwilligers van het ZoZo-bezoekersteam. In totaal kregen al 219 Zottegemse senioren een bezoekje. Gisteren was een opmerkelijke jarige aan de beurt: Leona Stevens, die werkt als vrijwilligster van Zozo, is immers zélf 90 geworden. Dus waren de bloemen en felicitaties voor haar.

"Ik ga zelf meestal mensen bezoeken die nog jonger zijn dan ik. Door die huisbezoeken, heb ik ervaren dat die attentie mensen op leeftijd heel veel plezier doet. Velen krijgen ook niet zo veel bezoek. Het is een beetje speciaal dat de bloemen nu voor mij zijn", bedacht ze toen Saskia De Smet van het Lokaal Dienstencentrum en OCMW-voorzitter Kurt De Loor haar gisteren gingen opzoeken en bedachten met een ruiker bloemen.





"We merken dat er nog veel eenzaamheid is bij de ouderen en ze kijken echt uit naar ons bezoekje", pikt Saskia De Smet in. "Na een gezellige namiddag bij een kopje koffie hebben we de jarige vaak ook echt geholpen met een vraag of een probleem. Als de vraag wat ingewikkelder is, gaan we samen met het Sociaal Huis of lokaal dienstencentrum Egmont op zoek naar een oplossing. Het is een kleine moeite voor ons, maar maakt echt een wereld van verschil voor de jarige 85- en 90-jarigen", bedenkt Saskia De Smet.





(DCRB)