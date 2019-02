Leg de zakdoekjes maar klaar: Cinema Kreim Freis vertoont adoptiedrama Lion Frank Eeckhout

01 februari 2019

17u20 0 Zottegem Cinema Kreim Freis van de Zottegemse Grijze Geuzen presenteert op donderdag 7 februari om 14 uur de film Lion in zaal Sotto van Lokaal Dienstencentrum Egmont.

De film Lion is gebaseerd op een waargebeurd verhaal van een Indiase jongen, Saroo Brierley, die per ongeluk ver weg van zijn thuis en familie verdwaalt en terechtkomt in Calcutta. Na wekenlang rondzwerven in de ruige straten van Calcutta wordt hij opgenomen in een weeshuis en later geadopteerd door een Australisch echtpaar. Op zijn 30ste gaat hij op zoek naar de plek waar hij zijn familie kwijtraakte in de hoop ze terug te vinden.

De toegang bedraagt 5 euro voor leden en 6 euro voor niet-leden. Inschrijven kan via zottegem@demens.nu. Na de vertoning is er koffie en gebak voorzien.