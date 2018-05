Leerlingen PTI halen tweede plaats op Solar Olympics 25 mei 2018

03u07 0

De leerlingen van het vierde jaar elektriciteit-elektronica en elektromechanica van het PTI behaalden de tweede plaats op de Solar Olympics in Leuven. Hun zelfgebouwde solar wagen 'Victoria' werd opgebouwd rond een stevig chassis waarvan ze de tekening en uitwerking realiseerden met het programma AUTOCAD. Ook de tandwieloverbrenging tussen motor en aandrijfas kreeg de nodige aandacht. "Er schuilt heel wat elektronica in de solar wagen om de energie van het zonnepaneel te gebruiken voor het laden van de batterij en het aandrijven van de motor. Acht van de negen races werden gewonnen door team 'Victoria'", laat de school weten. In de groep van de solar gadgets was hun laadstation, voor een steeds gebruiksklare LED-fluo armstrip, goed voor een eervolle vermelding van de jury. (FEL)