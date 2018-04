Leerlingen organiseren eigen festival op school 27 april 2018

02u50 0

De leerlingen van GO! Atheneum in Zottegem organiseerden gisteren hun eigen festival op school.





Samen met StressFactor LIVE toverden ze de speelplaats om tot een echt festivalterrein. "Dankzij deze unieke ervaring bieden we de leerlingen de kans om de theoretische leerstof van de lessen om te zetten in de praktijk. Zo kan er tijdens de lessen economie gewerkt worden aan de boekhouding en kunnen de leerlingen tijdens de lessen Nederlands leren hoe ze persberichten schrijven", zegt Ella Van Cappellen. Met Radioactive, Freaquency, Jebroer en Mark With a K zorgde StressFactor voor een leuke affiche. "Best wel cool, zo'n festivalletje tijdens de schooluren. Zou meer moeten gebeuren", grapten de leerlingen. (FEL)