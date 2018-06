Leerlingen OLVC Zottegem aan de slag als reporter 07 juni 2018

Bij het begin van het schooljaar pakte het OLVC Zottegem in het eerste jaar uit met het werken rond projecten. Een van die projecten is 'ROP', Reporter Op Pad met als doel de leerlingen zo veel mogelijk in contact te brengen met taal. Hiervoor brachten ze een bezoek aan de VRT, ze boksten zelf een 'verzonnen' journaal in elkaar, deden improvisatieoefeningen en schreven verslagen. Ook radio M fm kwam langs om de leerlingen iets meer te vertellen over 'reporter zijn'. Het bleef niet alleen bij luisteren. De leerlingen mochten zelf ook een interview voorbereiden en afnemen.





(FEL)