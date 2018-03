Leerlingen koken op grootmoeders wijze 27 maart 2018

In het Koninklijk Atheneum van Zottegem hebben de leerlingen van het vierde jaar sociaal-technische wetenschappen gisteren samen met hun grootmoeders in de kookpotten geroerd. Tijdens dit koken op grootmoeders wijze gaven enkele oma's hun kookgeheimen prijs. "De recepten hebben we samen met onze grootmoeders opgemaakt en tijdens de lessen Nederlands verder uitgewerkt", zeggen de leerlingen. Tijdens de praktijkles huishoudkunde bereidden ze onder meer pannenkoeken en hespenrolletjes in de didactische keuken van de school. Daarna gingen ze samen aan tafel. (FEL/Foto DCRB)