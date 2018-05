Leerlingen Bernadetteschool op openluchtklasse naar Brugge 31 mei 2018

02u46 0

Drie klassen van de Bernadetteschool Grotenberge trokken op openluchtklasse naar Brugge. De leerlingen verbleven drie dagen in het BLOSO-sportcentrum van Assebroek. Een mix van culturele en sportieve activiteiten zorgde voor een onvergetelijke driedaagse. Dagelijkse ochtendgymnastiek, twee uren sport per dag, een bezoek aan historium Brugge en een boottocht over de Reien langs de historische bezienswaardigheden van Brugge ontbraken niet tijdens de driedaagse.





(FEL)