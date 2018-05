Leerlingen 4 Hout nemen deel aan Vlaamse houtproef 23 mei 2018

De leerlingen van 4 Hout van het Provinciaal Technisch Instituut in Zottegem hebben deelgenomen aan de Vlaamse houtproef.





Via deze houtproef wil de confederatie bouw het beroep van houtbewerker promoten, beter bekendmaken aan het grote publiek en de jongeren overtuigen om zich verder te verdiepen in de veelzijdigheden van het vak.





Elke leerling maakte een werkstuk in massief hout en plaatmateriaal onder toezicht van een afgevaardigde van de Confederatie Bouw. Op het einde van het schooljaar worden de laureaten gehuldigd tijdens een provinciale prijsuitreiking.











