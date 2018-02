Laurens De Metsstraat dicht voor werken 01 februari 2018

Een deel van de Laurens De Metsstraat in Zottegem wordt vanaf vandaag tijdelijk afgesloten voor het verkeer.





"Door bouwwerken raakte de riolering verstopt. Die verstopping proberen we nu weg te krijgen en daarom moet de straat open gelegd worden. Hopelijk kan het euvel snel verholpen worden zodat de straat snel opnieuw open kan", zegt schepen van Openbare Werken Peter Vansintjan (CD&V). Tijdens de werken is er een omleiding. (DCRB/FEL)