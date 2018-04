Laswerk zet berm naast bedrijf in brand 07 april 2018

Een team van de brandweerpost Zottegem moest gisterenavond iets over 17 uur te hulp snellen naar het containerbedrijf GBS aan het kruispunt van de Europaweg en de Wassenhovestraat in Leeuwergem. Vermoedelijk als gevolg van laswerkzaamheden aan een buitenwand van een loods, was beplanting aan de straatkant in brand gevlogen.





De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg op het bedrijfsgebouw. (DCRB)