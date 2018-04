Lapaiges keren terug naar hun roots IEDEREEN VRIJDAG WELKOM BIJ OPENING DE LEEUW VAN VLAANDEREN FRANK EECKHOUT

24 april 2018

02u44 0 Zottegem De Lapaiges zijn opnieuw hot in Zottegem. Na de sluiting van danstempel Sotto's in 2007 verdwenen ze even van de radar, maar na omzwervingen in Knokke en Dubai zijn ze terug waar het voor hen in 1972 allemaal begon.

Tim Lapaige (46) gaf eind januari al het voorbeeld met de opening van zijn Kippenkroeg in De Vlierklaver langs de Elenebaan. "Na het tijdperk van Sotto's en Krypton trok ik naar Knokke. Later ging ik aan de slag bij DJ Matic. Voor hen trok ik ook naar Dubai, waar ik na mijn opdracht nog anderhalf jaar bleef hangen. Ik werkte daar als rij-instructeur op het racecircuit van Dubai. Maar omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, zocht ik toch weer iets in de horeca. Met mijn Kippenkroeg heb ik mijn ding opnieuw gevonden. En ik niet alleen, want de zaak is een schot in de roos", vertelt Tim.





Dj-carrière

Eind deze week is het de beurt aan vader José (70) en broer Yannick (29) om opnieuw kennis te maken met het Zottegemse horecaleven, want zij hopen De Leeuw van Vlaanderen, net voor kruispunt Het Vosken, nieuw leven in te blazen. Yannick offert er zelfs zijn dj-carrière voor op. "Na dj-sets op Ibiza en Tomorrowland is het tijd voor een stabieler leven. Al hoop ik hier en daar nog wel een dj-set te versieren. Wie mij in de toekomst wil horen draaien, zal in het weekend naar De Leeuw van Vlaanderen moeten afzakken. Want naast de cocktails ga ik mij daar vooral mee bezighouden", vertelt Yannick. De jongste Lapaige staat er echter niet alleen voor, want hij kan rekenen op de steun en ervaring van vader José. "Ik voel mij nog veel te jong om elke dag in mijn zetel te hangen. Ik kan nog wel een aantal jaren mee in de stiel. In onze zaak hebben we een wijnhoek ingericht voor ons assortiment van 700 verschillenden wijnen. Daarnaast is er een open keuken waar ik tapas maak. De Leeuw van Vlaanderen moet een plaats worden waar je rustig kan genieten en waar je later op de avond, vooral in het weekend dan, ook eens een dansje kan placeren. Onze klanten hoeven zich ook geen zorgen te maken als ze een glas te veel gedronken hebben, want we bieden hen een eigen taxidienst aan. En elke eerste zondag van de maand organiseren we een brunch met live muziek", voegt José daar nog aan toe.





De Leeuw van Vlaanderen gaat donderdagavond open voor genodigden. Vrijdag en zaterdag is iedereen welkom van 19 uur tot 21.30 uur voor een open bar met gratis drank en hapjes. Op maandag en dinsdag is De Leeuw van Vlaanderen gesloten.