Langestraat krijgt veiligere fietsoversteek 05 april 2018

02u54 0 Zottegem De stad Zottegem en het Agentschap Wegen en Verkeer kwamen tot een akkoord wat de herinrichting van de de fietsoversteek op het kruispunt van de Langestraat, Tweekerkenstraat en Doolstraat betreft.

Die oversteek maakt deel uit van een belangrijke fietsverbinding vanuit Godveerdegem en Erwetegem naar de scholen in Grotenberge. "Er werd een akkoord bereikt over het ontwerp voor een veiligere oversteek met behoud van het éénrichtingsverkeer in het eerste stuk van de Tweekerkenstraat, komende van de N454", laat schepen van Openbare Werken Peter Vansintjan (CD&V) weten. "Wegbeheerder AWV zal instaan voor de herinrichting."





Vansintjan maakte van de gelegenheid gebruik en pleitte voor een snelheidsverlaging naar 50 kilometer per uur tot aan het rond punt. 'We moeten blijven aandringen op een veiligere inrichting van de Langestraat tot wanneer de weg volledig kan worden aangepakt", aldus Vansintjan. (TVR)