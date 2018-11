Lady Red van leerlingen 5 OF is lekkerste mocktail Frank Eeckhout

30 november 2018

15u09 0 Zottegem De Lady Red van de leerlingen van 5 OF van het OLV-college campus Centrum in Zottegem is door het OCMW en de jeugddienst verkozen tot lekkerste mocktail.

Met KAZ, BUSO Sint-Franciscus en OLVC campus Centrum hadden zich drie secundaire scholen ingeschreven om een alcoholvrije cocktail te bedenken na een wedstrijdoproep van de stad Zottegem. “De eerste week volgden we een workshop waarin drie mocktails gemaakt, geproefd en besproken werden. Daarna gingen we zelf aan het experimenteren. Uiteindelijk bleven er twee mocktails over: de Jellov en de Lady Red", vertellen de leerlingen.

De Lady Red haalde het van alle andere mocktails. De Lady Red zal nu geschonken worden tijdens recepties van de stad en ook verkrijgbaar zijn in de cafetaria van het WZC en LDC Egmont. Het recept komt op de website van de jeugddienst.