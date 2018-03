Laatstejaars stippelen wandelroute uit tijdens 3D-stage 24 maart 2018

02u54 0 Zottegem Drie laatstejaars van de Humane Wetenschappen van KA Zottegem hebben in Sint-Maria-Oudenhove een nieuwe wandeling van 8 kilometer uitgestippeld.

"De leerlingen zetten zich tijdens een klasmuurdoorbrekende, lesvrije week in voor de stad. Op die manier verkrijgen ze experimenteerruimte voor vakoverschrijdende competenties en sectorkennis", zegt schepen van Onderwijs en Jeugd Sandra De Roeck (sp.a). Tim, Remco en Jesper kozen ervoor een nieuwe wandeling uit te stippelen. "De wandeling Au'nove op zijn best brengt de wandelaars langs enkele bezienswaardigheden. Die staan ook opgesomd in een brochure. Via Routeyou kan je de wandeling ook via je smartphone volgen. Langs de route zit ook een box verstopt met daarin een voorwerp. Wie de box vindt, mag het voorwerp meenemen, maar moet er wel iets anders insteken en het logboek invullen", vertellen de drie vrienden. (FEL) Foto Ronny De Coster