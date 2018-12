Laatste witloofrolletjes worden per opbod verkocht op kerstmarkt Frank Eeckhout

11 december 2018

15u22 0 Zottegem De laatste witloofrolletjes van Xavier Wynendaele worden zondag per opbod verkocht op de kerstmarkt in Zottegem. “Filip Morre en ik slaan de handen in elkaar om de verkoop te verzilveren", zegt Xavier.

Wat begon met de verkoop van een overschot aan witloofrolletjes, mondde uit in een explosie aan bestellingen. Zondag verkopen Filip en ik de laatste 500 witloofrolletjes op de kerstmarkt in Zottegem. Daaraan koppelen we een ludieke openbare verkoop van de laatste drie porties. Bakkerij Sint-Anna schenkt ons een gebak in de vorm van een witloofrolletje. Ook dat gaat naar de hoogste bieder. Daarnaast hebben we ook T-shirts laten met als opschrift HESP AND ROLL. Als alle witloofrolletjes de deur uit zijn, zal de teller uiteindelijk op 2.500 staan. En zeggen dat ik gestart ben met een overschot van zeventig stuks", lacht Xavier.

De traiteur weet ondertussen al naar welk goed doel de opbrengst gaat. “Het zijn er twee geworden: Suskewiet, een leefboerderij voor minder bedeelde kindjes uit Zwalm en de Benefiet Haiti uit Zottegem. Daarnaast ondersteun ik ook nog de vzw Bijeva met een afhaal kerstdiner voor kansarme gezinnen op 24 december. Ook voor Lichtpunt maakt ik deze week nog een lading witloofrolletjes", besluit Xavier.