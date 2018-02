Laatste Jazz On Sunday 23 februari 2018

Jazz On Sunday sluit zondag het negende seizoen af met een optreden het Catharsis Trio in de Congregatiekapel in de Kasteelstraat in Zottegem. Het Catharsis Trio met Ivan Paduart, Quintin Dujardin en Bert Joris hoort bij de Europese top in de jazzmuziek. Hun eerste album, uitgebracht in 2005, heette 'Vivre'. Het was een onverwachte ontmoeting tussen een groot pianist én gitarist waaruit meteen intens warme harmonieën en diep lyrische melodieën borrelden. Een nieuw geluid was geboren. Ze beitelen aan een stijl die ligt tussen het jazzuniversum en de niet te classificeren stijl van de gitarist. Het voorprogramma, dat start om 18 uur, wordt verzorgd door de Stedelijke Academie SAMWD. Info over tickets is te vinden op www.jazzonsunday.be. (FEL)