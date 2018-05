Laat je hartritme gratis testen 17 mei 2018

02u39 0 Zottegem In AZ Sint Elisabeth Zottegem kan je op woensdag 30 en donderdag 31 mei telkens van 14 tot 17 uur gratis een controle van je hartritme laten uitvoeren en nuttige tips krijgen van gezondheidsdeskundigen.

"Tijdens de Week van het Hartritme nemen onze zorgdeskundigen een hartfilmpje of een elektrocardiogram met een hartritmemonitor. Hiermee wordt de elektrische activiteit van je hart pijnloos opgemeten gedurende ongeveer 30 seconden. Als de test uitwijst dat je lijdt aan voorkamerfibrillatie, krijg je een brief mee voor je huisarts zodat je samen met hem het vervolg kunt afspreken", laat Valerie Monbaliu van de dienst Communicatie weten.





Leren hoe bloedklonter ontstaat

"Voorkamerfibrillatie geeft vaak aanleiding tot klachten zoals kortademigheid en duizeligheid en is een frequente reden waarom hartpatiënten dienen te worden opgenomen in een ziekenhuis", Valerie Monbaliu verder. De testen vinden plaats in het restaurant. Inschrijven is niet nodig.





Op de infostand in de centrale hal van het ziekenhuis kun je met 3D-brillen in het hart kijken en leren hoe een bloedklonter kan ontstaan bij voorkamerfibrillatie. (FEL)