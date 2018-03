Kwartiertje minder les om te lezen 14 maart 2018

De leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwcollege in Grotenberge krijgen deze week elke dat een kwartier minder les. Tijdens dat kwartier moeten ze wel in stilte een boek of tijdschrift lezen.





"De leesinspiraties van kinderen en jongeren gaan enorm vooruit als zij elke dag vijftien minuten lezen. Als zij dat elke dag doen, lezen zij jaarlijks meer dan één miljoen woorden waardoor hun kennis en woordenschat groeien. Door de kennis die ze opdoen uit boeken, vergroten ze ook hun wereld. dat leidt tot betere prestaties en kinderen kunnen hun talent beter ontwikkelen", zegt leerkracht Nederlands Carla Delcourt. Tijdens voorleesmaand worden zelfs de turnlessen vroeger stopgezet om te lezen. (FEL)