Kurt De Loor op Vlaamse en Yana Giovanis op Europese lijst op 26 mei Frank Eeckhout

18 februari 2019

13u36 0 Zottegem Sp.a Zottegem levert twee kandidaten voor de Vlaamse en Europese verkiezingen op 26 mei. Vlaams volksvertegenwoordiger Kurt De Loor krijgt de derde plaats op de sp.a-lijst voor de Vlaamse verkiezingen. Gemeenteraadslid Yana Giovanis staat op de vijfde opvolgersplaats op de Europese lijst.

“Op 14 oktober 2018 hebben we bij de gemeenteraadsverkiezingen in Zottegem heel goed gescoord. Dat we buitenspel gezet werden door de nieuwe coalitie was een zware klap. Vanuit het Vlaams parlement wil ik mij blijven inzetten voor de belangen van onze stad en onze regio", zegt Kurt De Loor. Yana Giovanis, kersvers Zottegems gemeenteraadslid voor sp.a en internationaal secretaris bij Jongsocialisten dingt vanop de vijfde opvolgersplaats op de Europese lijst naar de stem van de kiezer. Voor het eerst zal ze terug te vinden zijn op een lijst waarop kiezers in heel Vlaanderen kunnen stemmen. “Een hele uitdaging,” laat Yana Giovanis weten. “Het is voor mij de eerste keer, maar ik kijk er enorm naar uit om samen met Kurt en de andere kandidaten uit de regio campagne te voeren.”