Kunsthuis deCafe Zottegem toont naakte natuur 27 februari 2018

02u53 0

In kunsthuis deCafe verenigt curator Nadine Prieels bij de start van de kunstwerking 2018 een aantal beeldend kunstenaars rond het thema 'naked nature' (naakte natuur). Behalve streekgenoten Thijs Van der Linden (sculpturen) en Marc Galle (schilderwerk), zijn ook de Waalse Anne Kiesecoms (installaties) en Tine Robbe uit de Leiestreek (tekeningen) te gast. Bomen nemen in deze expo letterlijk een centrale plaats in. De expo loopt van 10 tot 18 maart, telkens op zaterdag en zondag van 15 tot 18 uur, in kunsthuis deCafe, Noordstraat 39. Op donderdagavond 8 maart vindt vanaf 20 uur de opening plaats met een receptie en een kennismaking met de kunstenaars.





(FEL)