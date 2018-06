Kuikens, kippen en twee Belgische hertegeiten in Voedseltuin Rijkbos 22 juni 2018

02u40 0 Zottegem Brakelse en Zottegemse kuikens en kippen en twee Belgische hertegeiten moeten bijdragen aan een heilzame werking op de deelnemers aan Voedseltuin Rijkbos in Elene. "Later komen daar nog schapen en andere dieren bij", zegt projectcoördinator Filip Loobuyck.

Vorig jaar werd in Elene op vierkantshoeve Rijkbos gestart met een sociaal-ecologisch samentuinproject. "De bijzonderheid van het project Voedseltuin Rijkbos schuilt in de expliciete keuze om te werken met kansengroepen én 'gewone' bewoners uit de buurt. Voor de instroom van kwetsbare doelgroepen wordt samengewerkt met partners zoals het psychiatrisch ziekenhuis in Velzeke, Beschut Wonen, OCMW en het CAW. Eind vorig jaar werden door de vrijwilligers allerlei fruitbomen en bessenstruiken aangeplant op het perceel van 1,5 hectare. En vanaf volgend jaar gaat een bloemenboerin aan de slag waardoor mensen er hun eigen boeket bloemen kunnen plukken", vertelt Filip Loobuyck.





Sinds kort heeft Voedseltuin Rijkbos een nieuwe stap gezet in de verdere ontwikkeling van het project.





"We zijn overtuigd dat dieren en het verzorgen ervan een heilzame werking kan hebben voor deelnemers van het project. Bij de keuze van rassen van dieren wordt sterk ingezet op oude, streekeigen rassen. Dit alles kan gerealiseerd worden dankzij het benefietoptreden van stand-upcomedian Steven Mahieu onlangs en de schenking van 2.000 euro van de vrouwen van Inner Wheel Zottegem", besluit Loobuyck.





(FEL)