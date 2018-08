Ksv Sottegem start met G-voetbal EERSTEPROVINCIALER VERHUIST VOLGEND SEIZOEN VAN STADION NAAR KLOOSTERSTRAAT FRANK EECKHOUT

13 augustus 2018

02u29 0 Zottegem Voetballers met een beperking kunnen vanaf dit seizoen een balletje trappen bij Ksv Sottegem. "We starten met twee teams en gaan voorlopig enkel tornooitjes en vriendschappelijke wedstrijden spelen. Volgend seizoen zetten we de stap naar competitievoetbal", zegt voorzitter Didier De Baere.

Het was Laurens De Baere, broer van Didier, die met het voorstel van G-voetbal op de proppen kwam. "Mijn broer heeft zelf een beperking en stelde voor om de kar te trekken. Ik lanceerde zijn idee op Facebook en werd overdonderd door de reacties. Jorn Houck, een speler van ons eerste elftal wiens broer Jelle ook een beperking heeft, bood zich aan als trainer. Wim Houck, de vader Jorn en Jelle wil ploegafgevaardigde zijn. Ook heel wat ouders lieten weten dat ze het idee genegen zijn", vertelt De Baere.





Verrast door de grote respons verdiepte de voorzitter zich in de reglementering rond G-sport.





"Er bestaan vier categorieën: van niveau 1 tot niveau 4. Wij engageren ons om een team van niveau 2 en niveau 4 op de been te brengen. Spelers van niveau 2 begrijpen de spelregels wel maar zijn minder mobiel. In niveau 4 zijn de spelers zowel fysiek als mentaal zwaar beperkt. We richten ons daarbij op 15-plussers. En de ploegen spelen vijf tegen vijf of zeven tegen zeven op een jeugdterrein. De trainingen zijn op woensdag om 18.30 uur en duren één uur. De eerste wedstrijd spelen we op zaterdag 25 augustus bij de opening van onze nieuwe kunstgrasvelden", aldus De Baere.





Uitlaatklep

Eén van de spelers in niveau 4 wordt de 19-jarige Jelle Houck. De tiener uit Voorde speelt als sinds zijn acht jaar bij De Caspers in Aalst, maar geraakt door een administratieve fout niet meer ingeschreven wegens volzet. "Gelukkig biedt Ksv Sottegem een uitweg. Want voor Jelle is voetbal een uitlaatklep. En veel G-voetbal wordt er niet aangeboden in de regio", zeggen mama Marleen en papa Wim opgelucht.





"Nu speel ik net als mijn broer Jorn bij Sottegem", glundert Jelle. "Maar hij is wel beter dan mij. Ik ga ook elke match supporteren. Mijn favoriete plaats op het veld? In het middenveld hé papa", zegt Jelle een beetje schuchter.





Voorzitter Didier De Baere had zondag nog een verrassing in petto. Al enkele jaren maakt hij werk van een verhuis van het stedelijk sportstadion in Bevegem naar het jeugdcomplex in de Kloosterstraat in Erwetegem.





Streefdatum voor die verhuis was 2022, het jaar dat Ksv Sottegem zijn honderdste verjaardag viert.





"Op het eerste elftal na spelen al onze ploegen vanaf dit seizoen al in de Kloosterstraat. In het tussenseizoen hebben we twee extra kunstgrasvelden aangelegd waardoor nu alle ploegen op kunstgras spelen. En volgend seizoen, 50 jaar nadat we de Kloosterstraat inruilden voor het Stadion, keert ook de eerste ploeg terug naar de plaats waar het allemaal begon. Drie jaar eerder dan gepland", verklapt De Baere.