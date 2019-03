Kruispunt Langestraat met Tweekerkenstraat wordt heraangelegd Frank Eeckhout

11 maart 2019

15u38 0 Zottegem Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 18 maart met de herinrichting van het kruispunt Tweekerkenstraat met de Langestraat/Godveerdegemstraat in Zottegem. “ Het kruispunt wordt heringericht om de fietsveiligheid te verbeteren", zegt Sylvie Syryn van AWV.

In de Godveerdegemstraat komt er fietsoversteekplaats. Aan het kruispunt komen nieuwe verhoogde fietspaden. Ook het wegdek van het kruispunt wordt heraangelegd in asfalt. Tijdens de werken gaat het kruispunt volledig dicht. Alle verkeer rijdt om via Langestraat (N454), Europaweg (N42), Gentweg (N42b), Assestraat, Luiveld, Gaverland, Smissenhoek (N462), Kloosterstraat (N462) en Tweekerkenstraat (N454a). De werken moeten klaar zijn op vrijdag 12 april.