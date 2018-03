Kop-staartbotsing aan Vosken 22 maart 2018

Op de Steenweg op Aalst (N46), ter hoogte kruispunt Vosken in Oombergen, gebeurde gisteren omstreeks 13.30 uur een kop-staartbotsing. T.V.T. uit Oosterzele reed achteraan in op de wagen van een bestuurder uit Wingene. Bij de botsing raakte niemand gewond. Brandweerpost Zottegem kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en het wegdek te reinigen. Door het ongeval was het een tijdlang aanschuiven aan het kruispunt.





(FEL)