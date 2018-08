Koning Boudewijnstichting ondersteunt Egmontevocatie met mecenaatsrekening Frank Eeckhout

29 augustus 2018

De Koning Boudewijnstichting ondersteunt de Egmontevocatie in Zottegem met het openen van een culturele mecenaatsrekening op naam van Cultuurwerking Sotteghem.

Van 14 tot 16 september organiseert Cultuurwerking Sotteghem in het Zottegemse stadscentrum een Egmontevocatie. Achter het Egmontkasteel wordt een een middeleeuws re-enactment kamp gebouwd, waar de bezoekers via interactieve acts en actieve workshops kennis kunnen maken met de tijd van Egmont. Op zondagnamiddag worden op diverse locaties acht taferelen uit het leven van de graaf nagespeeld. In de valavond volgt een apotheose, met tal van optredens en de onthoofding van de graaf.

Om dit spektakel te financieren, verwelkomt de vereniging uiteraard elke bijdrage. Dat kan nu op IBAN BE10-0000-0000-0404 / BIC BPOTBEB1. Giften vanaf 40 euro zijn financieel aftrekbaar. Een bijdrage leveren kan tot 21/12/2019 met vermelding van de gestructureerde mededeling 129/0016/00002.