Koekenverkoop voor 1.000 km voor KOTK 06 maart 2018

Joren Pede uit Velzeke houdt zaterdag vanaf 10 uur een koekenverkoop op de Markt in Zottegem voor de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker. "Net als vorig jaar neem ik opnieuw deel aan deze 1.000 km. Dat Zottegem middagstad is, heeft mij over de streep getrokken. Om mijn deelnamegeld bij elkaar te sprokkelen, verkoop ik zaterdag koeken. Er is keuze uit vanille- en chocoladewafels en voor één doos betaal je zes euro", laat Joren weten. (FEL)