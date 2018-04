Klimaatplan krijgt vorm 10 april 2018

Het Zottegemse klimaatplan krijgt stilaan vorm. "We hebben ons geëngageerd om tegen 2030 de CO2 uitstoot met 40% te verminderen. Om dat te realiseren werken we samen met Solva, streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen en de provincie aan een klimaatplan. Daarvoor werd een team van geïnteresseerde inwoners samengesteld. Zij konden hun ideeën kwijt op onze klimaattafels. Daarnaast werden ook 15 werkgroepen georganiseerd rond deze thema's waarop ook experts hun visie kwamen toelichten. Dat alles resulteerde in een 100-tal ideeën. Het klimaatteam heeft nu de moeilijke opgave deze te ordenen naar prioriteit. Momenteel wordt samen met Solva en het studiebureau Zero emissions de laatste hand gelegd aan het klimaatplan", laat schepen van Milieu Leen Goossens (CD&V) weten. (FEL)