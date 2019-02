Klimaatpeloton fietst langs Zottegemse scholen Redactie

13 februari 2019

07u47 0

Een klimaatpeloton van zo'n 200 laatstejaars is dinsdag langs de Zottegemse scholen gefietst om aandacht te vragen voor het milieu. Het initiatief komt van Simon Huylebroeck, leerkracht Aardrijkskunde aan het Koninklijk Atheneum Zottegem en trekker van de milieuwerkgroep KAZMOS.

Dinsdagnamiddag om 13 uur vertrok het klimaatpeloton op het Stationsplein in Zottegem. Aan elke school waar de groep fietsers passeerde, hielden de leerlingen een milieuactie. In het Koninklijk Atheneum Zottegem was er een beachparty met tropische beats, waarbij de leerlingen de kans kregen een tropisch fairtrade-fruitsapje te kopen. "Als we niets ondernemen tegen de opwarming van de aarde staat het water binnen duizend jaar tot aan onze speelplaats", klinkt het. (FEL)