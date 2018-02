Kleuters beloven elkaar eeuwige trouw DIDIER VERBAERE

27 februari 2018

Kleuters van de derde kleuterklas van Grotenberge legde gisteren hun trouwbeloften af in de kapel van het woonzorgcentrum O.L.V. Ter Veldbloemen in de Meerstraat in Oosterzele. In een fijne late valentijnsplechtigheid beloofden enkele 'koppels' er voor altijd elkaars vriend te zijn, met elkaar te spelen en bij verdriet elkaar te troosten. De bewoners van het rusthuis woonden de plechtigheid bij. Daarna volgde een receptie met een door de bewoners bereid dessertbuffet.