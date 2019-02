Kleuteropendeurdag BS Bevegem Frank Eeckhout

18 februari 2019

17u01 0 Zottegem GO! Basisschool Graaf van Egmont Bevegem houdt op vrijdag 22 februari een infomoment voor de ouders van nieuwe kleuters.

Van 16 tot 18 uur staan de kleuterjuffen en de directeur klaar om alle vragen te beantwoorden. Gezien de opvallende groei van de kleuterafdeling nemen geïnteresseerde ouders best snel contact op met de school. Inschrijven kan via 09/360.31.15 of info@bevegem.be.