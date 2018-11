Klarremieken en Ewoud planten duizenden bomen Frank Eeckhout

15 november 2018

14u44 1 Zottegem Natuurpunt Zwalmvallei helpt Klarremieken en Ewoud zaterdag 17 en zondag 18 november bij het planten van duizenden bomen. Zij fietsten van Griekenland tot de Noordkaap en wisten voldoende sponsorgeld bij mekaar te fietsen om meerdere bossen aan te planten.

Natuurpunt Zwalmvallei en Klarremieken en Ewoud blazen zaterdag 17 én zondag 18 november om 9 uur verzamelen op de hoek van de Slijpstraat met het Mijnwerkerspad in Sint-Goriks-Oudenhove voor een wandeling. Om 10 uur starten ze met het planten van de bomen. Tussen het planten kunnen de aanwezigen genieten van een kop warme soep of een drankje. De boomplantactie duurt tot 16.30 uur en iedereen is welkom.

Klarremieken en Ewoud fietsten van Patras in Griekenland naar de Noordkaap in Noorwegen, goed voor 8.000 kilometer. Voor elke kilometer die ze fietsten, zamelden ze één euro in en met elke euro planten ze minstens één boom.