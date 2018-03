Kiwanisafdelingen schenken De Kiem 4.000 euro 27 maart 2018

Kiwanis Zottegem en Oosterzele hebben samen 4.000 euro geschonken aan de De Kiem in Oosterzele. De Kiem, sinds 1976 actief als een toonaangevende organisatie binnen de drughulpverlening in Vlaanderen, heeft een residentieel programma voor drugverslaafden in Gavere en ambulante centra in Gent, Ronse en Geraardsbergen. In de Kiem kunnen ex-drugsverslaafde moeders of vaders en hun kinderen zes tot acht maanden verblijven. Met het geld wordt een speeltuin voor deze kinderen aangelegd.





