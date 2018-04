Kinderen ravotten in buitenpretpark 16 april 2018

Vele honderden kinderen zijn gisterennamiddag afgezakt naar het buitenpretpark in het Egmontpark om er te springen, te klimmen en te ravotten.





Dit jaar pakte de jeugddienst uit met veel nieuwe attracties, maar de absolute topper was een mobiel skatepark op de parking achter de bib. Het mobiele skatepark bestond uit verschillende modules: quarterpipe, launch ramps, platform en rails.





De jongeren kregen er ook gratis initiatielessen. De andere nieuwe attracties waren onder meer een virtual reality zone in De Muze, een verteltheater met muzikant en bobcats.Terwijl het jonge geweld zich amuseerde, genoten ouders en grootouders van een drankje op het terras.





(FEL)