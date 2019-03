Kinderen niet vastgeklikt en geen begeleider in de auto: leerling-chauffeur krijgt rijverbod en boete Lieke D'hondt

20 maart 2019

12u03 0 Zottegem Met een voorlopig rijbewijs op zak voelde K.D. (46) uit Zottegem zich iets te zelfzeker toen ze op 25 februari 2018 rondreed in Geraardsbergen. De politie hield haar tegen omdat ze zonder begeleider, maar wel met drie kinderen op de achterbank rondreed.

Geen enkel kind had een gordel aan of zat in een kinderzitje. En dat terwijl ze eigenlijk helemaal niemand mocht vervoeren. “Ik wou enkel iemand uit de nood helpen”, verklaart de bestuurster in de politierechtbank. “Iemand anders zou de kinderen ophalen, maar die kon niet. Na lang aandringen heb ik mijn moederhart laten spreken en ben ik ze toch gaan halen. Ik heb nog gezegd dat ze zich moesten vastklikken, maar dat hebben ze niet gedaan.” De politierechter legt de vrouw nu een boete van 640 euro en een rijverbod van 8 dagen op.