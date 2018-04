Kinderen leven zich uit in sporthal 07 april 2018

02u39 0

Groot en klein leefden zich gisteren en ook de vakantiedagen ervoor uit in de feestzaal en de sporthal De Smidse in Erwetegem, waar ze allerlei workshops en speelgelegenheden van springkastelen tot creatafels, springballen en een hindernissenparcours voorgeschoteld kregen. "We hebben het 'Binnenpretjes' genoemd en het is eigenlijk een experiment, want het is de eerste keer dat we zo'n speelvakantie organiseren", zegt Lieselotte De Roover, die samen met Nele Meersman onder de organisatie Linkki het initiatief nam. "We zijn van plan om dit soort speeldagen vaker te organiseren en voelen ons door het grote succes van de eerste editie alvast zelfverzekerd om dit nog verder uit te bouwen", besloot Lieselotte. (DCRB)