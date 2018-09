Kids Olympics bij Zottegem Atletiek Frank Eeckhout

06 september 2018

Zottegem Atletiek organiseert op zaterdag 15 september een namiddag vol spelplezier in het Stedelijk Sportstadion.

Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen er tussen 13.30 en 16.30 uur hoogspringen, verspringen, discuswerpen, sprinten en kogelstoten. Er is ook een hindernissenpiste en supriserun voorzien. Inschrijven is niet nodig en deelnemen is gratis.